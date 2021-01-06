آخر تحديث: 2021-01-06 14:05:14
الأخبار

مدير كهرباء الحسكة المهندس أنور العكلة لـ سانا: قوات الاحتلال التركي تعتدي بقذائف الهاون على محطة كهرباء تل تمر شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى لخروجها من الخدمة

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed