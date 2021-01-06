مدير كهرباء الحسكة المهندس أنور العكلة لـ سانا: قوات الاحتلال التركي تعتدي بقذائف الهاون على محطة كهرباء تل تمر شمال غرب مدينة الحسكة ما أدى لخروجها من الخدمة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 22 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 06 كانون الثاني 2021
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الأخبار
أردوغان.. والبحث عن حلفاء جدد
مسؤول عسكري إيراني: مدى الطائرات المسيرة يصل إلى 2000 كيلومتر
الاحتلال يجدد استهدافه المزارعين الفلسطينيين
الرئيس كيم: استراتيجيات جديدة لتحقيق مزيد من التطور والتقدم
حاتمي: أدلة دامغة بشأن تورّط الكيان الصهيوني في اغتيال فخري زاده
شرطة أردوغان تلاحق طلاباً من جامعة البسفور
انسحاب بريطانيا من "الأوروبي".. هل هو مقدمة لانفراط عقده؟
الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين في الضفة
النفط إلى أعلى مستوى
الاحتلال يجرف أشجار زيتون في سلفيت ويهدم منزلاً في اللد