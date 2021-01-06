أردوغان.. والبحث عن حلفاء جدد

تقرير: صفاء إسماعيل

مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تشهدها تركيا, يخسر رئيس النظام التركي رجب أردوغان نفوذه السياسي وما تبقى له من شعبيته بعدما انفض الشارع من حوله على إيقاع المعاناة المتزايدة من العجز الاقتصادي والتضخم اللذين باتا يشكلان أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد التركي, متجاوزة التصريحات الرنانة والوعود الخلبية التي يطلقها وأزلامه في حكومة “العدالة والتنمية”، للتعمية على الأزمة وتهدئة الأسواق والرأي العام.

وفي مواجهة استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت جميعها تراجع النفوذ السياسي والشعبي لأردوغان بالرغم من وعوده البراقة عن (الإصلاحات) التي لم يعد يصدقها أحد حتى من أنصاره، بالإضافة للانهيار الواضح لـ”تحالف الشعب” بين “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية”، وتآكل نفوذه على الناخبين, يؤكد مراقبون أن أردوغان يبحث اليوم عن حلفاء آخرين لتشكيل تحالف جديد، أو على الأقل توسيع تحالفه الحالي من خلال جذب حزب جديد في إشارة إلى “الحزب الصالح”، يمكّنه من جذب أصوات جديدة ودخول البرلمان.

مخطط أردوغان الجديد يأتي انطلاقاً من اعتقاده أنه لا يستطيع الاستمرار في السلطة بالاعتماد على “الحركة القومية” فقط، خاصة بعد أن كشفت دراسة حديثة تراجع أصوات حزب (الحركة القومية) ضمن ائتلاف ما يسمى “تحالف الشعب”.

وبينت الدراسة أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية اليوم فإن (الحركة القومية) لن تحصل سوى على 6.5%من الأصوات، فيما يحصل (العدالة والتنمية) على 37.2 %، ما يعني وصول نسبة الأصوات التي يحصل عليها الائتلاف الحاكم إلى 43.7 % فقط، كاشفة أن أكثر من نصف المستطلعين يفضلون التصويت للأحزاب من خارج الائتلاف الحاكم.

وحسب نتائج الدراسة فإن التحالف لن يكون قادراً على الفوز بأصوات كافية تسمح لهم بتشكيل الحكومة، الأمر الذي يشكّل انتكاسة لأردوغان ويجعله يعدّ العدّة لمعركة مصيرية بمواجهة تمدد النفوذ السياسي والشعبي لأحزاب المعارضة.

ولإعادة تموضع نفوذه في الشارع، تؤكد تقارير إعلامية أن أردوغان بات اليوم يبحث عن أرضية لبداية جديدة من خلال المجتمعات والتكتلات السياسية المنظّمة التي من شأنها أن توجد له مساحة في الشارع التركي، من خلال قيامها بدعم (العدالة والتنمية) وتلميع صورته المشوهة بفعل سياسات أردوغان الذي يعتقد أنه عندما يجنّد هذه التكتلات السياسية خلفه، فإن مهمته ستكون أسهل ويمكنه ترميم شعبيته المتآكلة للبقاء في السلطة على الأقل حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة عام ٢٠٢٣، وتجنب سيناريو الانتخابات المبكرة.

على إيقاع تفاقم الأزمة الاقتصادية بارتفاع العجز التجاري لتركيا إلى 69.12 %، وازدياد عزلة تركيا بسبب سياسات أردوغان التي تزعزع استقرار تركيا والمنطقة، لا يرى أردوغان فرصة للفوز في أي انتخابات مبكرة يدخلها في هذه الظروف, لذلك يخطط لإدارة بلاده في فترة ولايته القادمة ليس بالاعتماد على إجراء انتخابات مبكرة، بل من خلال تطبيق سلطته الديكتاتورية بأقسى الوسائل من قمع وترهيب، فضلاً عن توظيف القانون والقضاء الخاضعين له، حسب أهوائه ومصالحه، لكي يفرض نفوذه بالقوة على الشارع التركي المنهك بفعل الأزمات الاقتصادية والسياسية.

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