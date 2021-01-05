باقري: ردنا على أي عدوان خارجي سيكون ساحقاً

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري جهوزية الجيش الإيراني للرد على أي عدوان خارجي وأن هذا الرد سيكون ساحقاً للأعداء.

وأشار باقري اليوم خلال تفقده وحدات وأنظمة الطائرات المسيرة التابعة للجيش خلال المناورات القتالية للطائرات المسيرة إلى القدرات الردعية للجيش والقوات المسلحة الإيرانية والتقدم الذي حققته في مجال الطائرات المسيرة والقدرة الدفاعية لبلاده.

وأوضح باقري أن صناعة الطائرات المسيرة في الجيش الإيراني في مرحلة نضج وتقدم وأن ذلك سيظهر من خلال المناورات الكبرى للطائرات المسيرة التي تجري حالياً في ظل تقدم التكنولوجيا العالمية وذلك لمواجهة أي تهديد لأمن إيران والدفاع عنها.

وانطلقت في وقت سابق اليوم أول تدريبات قتالية مشتركة وكبرى للطائرات المسيرة في مختلف صنوف الجيش الإيراني بمحافظة سمنان ومناطق مختلفة من حدود إيران.

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