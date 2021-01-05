آخر تحديث: 2021-01-06 01:58:42
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نيافة المطران لوقا الخوري في رحاب الله

التصنيفات: لقطة اليوم

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التصنيفات: لقطة اليوم

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