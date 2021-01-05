نيافة المطران لوقا الخوري في رحاب الله

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 22 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 06 كانون الثاني 2021
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الأخبار
رئيسة وزراء اسكتلندا: زيارة ترامب غير مرحب بها
شمخاني: الضغوط الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها ضد إيران
بكين تطالب الولايات المتحدة بالالتزام بتخفيض أسلحتها النووية
بيسكوف: الولايات المتحدة خرقت جميع القواعد الدولية
سورية تدين ضغوط الغرب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: أي قرار يصدر عن المنظمة بذريعة "عدم الامتثال" هدفه تبرئة الإرهابيين ورعاتهم
القضاء الإيراني يطلب من الأنتربول إصدار نشرة حمراء ضد ترامب
تعرض شبكة الكهرباء في فنزويلا لهجوم
حطيط: أمريكا تعمل لإعادة استعمال (داعش) لاستهداف سورية
تجمع إسناد في الأردن يجدد وقوفه إلى جانب سورية
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال