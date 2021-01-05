الصحة: 91 إصابة جديدة بكورونا و71 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 71 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 11890 شفيت منها 5686 حالة وتوفيت 741.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة لليوم الثلاثاء ٥ كانون الثاني ٢٠٢١ حسب وزارة الصحة:

الإصابات:

١٥ في اللاذقية

١٥ في درعا

١٤ في دمشق

١٣ في حمص

١٠ في طرطوس

٩ في حلب

٩ في حماة

٦ في ريف دمشق

الشفاء:

١٤ في دمشق

١٣ في حلب

١٢ في حمص

١٠ في اللاذقية

٧ في طرطوس

٦ في ريف دمشق

٣ في حماة

٣ في درعا

٣ في السويداء

الوفاة:

٣ في طرطوس

٢ في دمشق

١ في حمص

١ في اللاذقية

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