ألمانيا تمدد إجراءات الإغلاق حتى نهاية الشهر الجاري لمواجهة كورونا
أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية الشهر الحالي في محاولة للسيطرة على تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت ميركل في تصريح نقلته رويترز عقب اجتماع مع زعماء الولايات الفيدرالية الألمانية الستة عشر: نحتاج لتقييد الاختلاط بشكل أكثر صرامة وإلى الحد الأدنى المطلق.
وحسب موقع وورلد ميتر الأمريكي المتخصص بمتابعة الإحصاءات العالمية فإن إجمالي الإصابات بكورونا في ألمانيا بلغ 1800496 فيما وصل إجمالي الوفيات 39284.
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