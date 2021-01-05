3620 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 3620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 195759 وأن عدد الوفيات وصل إلى 1615 حالة.

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أعلن اليوم الموافقة الاستثنائية على الإغلاق الشامل في لبنان اعتباراً من بعد غد الخميس ولغاية صباح الاثنين في الأول من شباط المقبل في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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