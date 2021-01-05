مسؤول روسي: إيران تعمل في إطار الاتفاق النووي وخطة العمل المشترك الشاملة

أكد رئيس جمعية الصداقة الروسية العربية والدبلوماسي الروسي السابق وياتشلاو ماتوزوف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنتهك أياً من التزاماتها الدولية من خلال تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وهي تعمل في إطار الاتفاق النووي وخطة العمل المشترك الشاملة لتسوية القضايا ذات الصلة ببرنامجها النووي.

وقال ماتوزوف في حديث مع وكالة إرنا الإيرانية للإنباء اليوم :إن الولايات المتحدة والدول الغربية لم تنفذ الالتزامات الدولية بشأن الاتفاق النووي الموقع مع إيران التي اضطرت الأخيرة إلى العمل في إطار الاعتبارات وبما يتوافق مع مصالحها الوطنية.

ولفت ماتوزوف إلى أن إيران طبقت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 جميع التزاماتها ما يتطلب في الوقت ذاته التزام الأطراف الأخرى أيضاً والعمل على المنوال ذاته، داعياً الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإصلاح الصورة المشوهة لها التي تبلورت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأدت إلى تدني مستوى تمثيلها وباتت مفاوضاً غير موثوق به.

واعتبر ماتوزوف أن العودة إلى الاتفاق النووي تشكل الخطوة الأولى والأساسية التي ينبغي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اتخاذها بهذا الشأن بعد أداء اليمين الدستورية في الـ 20 من كانون الثاني الماضي.

طباعة