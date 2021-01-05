شمخاني: الضغوط الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها ضد إيران

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهداف استراتيجية الضغوط القصوى على بلاده.

ونشر شمخاني اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي أن استراتيجية الرئيس دونالد ترامب للضغوط القصوى كانت من المفترض أن تجبر إيران على الاستسلام وإخراجها من المعادلات العالمية والإقليمية إلا أنه تمت إزالة ترامب من المشهد السياسي الأمريكي والعالمي.

وأضاف شمخاني إن بلاده تنتهج استراتيجية مقاومة فاعلة أقوى من ذي قبل داخلياً وخارجياً.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد اليوم أن حملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية عبر فرضها إجراءات الحظر الاقتصادي على إيران ترمي إلى إعاقة الاستثمار للحيلولة دون تطوير البنية التحتية وتنمية البلاد.

طباعة