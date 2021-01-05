بيسكوف: الولايات المتحدة خرقت جميع القواعد الدولية

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة أسفرت عن كسر جميع القواعد في العلاقات الدولية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيسكوف قوله “ابتعد زملاؤنا في الولايات المتحدة عن القانون في سياساتهم الدولية لدرجة أنهم انتهكوا كل القواعد”.

وحول “الخطوط الحمراء” في الدبلوماسية الدولية أكد بيسكوف أن “التجارب تدل على عدم وجود مثل هذه الخطوط الحمراء على الإطلاق لدى الولايات المتحدة وعدم التزامها بها”.

وكان بيسكوف بين في وقت سابق أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لم تكن يوماً دافئة جداً كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أنه من المرجح ألا تتغير العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

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