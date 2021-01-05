الجعفري: سورية تأسف لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها إلى أداة بيد دول معادية لها تستخدمها منصة لفبركة الاتهامات وتبرير العدوان

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري أن دولاً غربية تواصل زعزعة استقرار عشرات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية واحتلال أراضيها ونهب ثرواتها وآثارها ونفطها ومصادر رزق شعوبها.

وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن إن التزام سورية حيال قضايا عدم الانتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل راسخ وهي طرف في كل اتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف الجعفري: سورية تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظرف.

وبين الجعفري أن مطالبة سورية بإيفاد بعثة متخصصة ومستقلة للتحقيق في حادثة خان العسل لم ترق لدول راعية للتنظيمات الإرهابية فعمدت إلى التشويش على خطوة سورية للتغطية على استخدام التنظيمات الإرهابية أسلحة كيميائية.

وأوضح الجعفري أن سورية تأسف لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وفرقها إلى

أداة بيد دول معادية لها نتج عن ذلك إصدارها تقارير تفتقد أدنى معايير المصداقية والمهنية والموضوعية.

وقال الجعفري إن دولاً غربية استخدمت منظمة الحظر منصة لفبركة الاتهامات ومن ثم لتبرير العدوان على سورية واستكمال ما عجزت عن تحقيقه من خلال استثمارها في الإرهاب وفرض إجراءات اقتصادية قسرية.

وأشار الجعفري إلى أن سورية تدين ضغوط الغرب الرامية لإرغام منظمة الحظر ودول أعضاء فيها على اعتماد مشروع قرار فرنسي غربي يزعم “عدم امتثالها” لالتزامها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأكد الجعفري أن أي قرار سيصدر عن منظمة الحظر بخصوص حوادث اللطامنة هو مسيس ويهدف لإلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسورية وتبرئة الإرهابيين ورعاتهم والتغطية على جرائمهم.

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