القضاء الإيراني يطلب من الأنتربول إصدار نشرة حمراء ضد ترامب

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي تقديم طلب إلى الشرطة الدولية (الأنتربول) لإصدار (نشرة حمراء) ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ومنفذي جريمة اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقال اسماعيلي في تصريح له اليوم أنه تم إعداد تقرير تفصيلي عن العمليتين الإرهابيتين اللتين أدتا إلى استشهاد سليماني والعالم الإيراني محسن فخري زاده منذ الأيام الأولى لوقوعهما مضيفاً أنه تم إرسال مندوبين قضائيين إلى دول مختلفة في هذا الصدد.

وأوضح اسماعيلي أنه “تم تحديد جميع المتورطين في القضية وهم 48 شخصاً بمن فيهم ترامب الذي كان المسؤول الرئيس عن الاغتيال إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين الأمريكيين” مبيناً أن التحقيق في قضية الحادث الإرهابي على وشك الانتهاء في مكتب المدعي العام بطهران.

واستشهد سليماني وأبو مهدى المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي ورفاقهما بعملية إرهابية نفذها الطيران الأمريكي في محيط مطار بغداد الدولي فجر الثالث من كانون الثاني العام الماضي.

ولفت اسماعيلي إلى أنه تم إصدار حكم يطالب أمريكا بدفع تعويضات بمبلغ مليار دولار لذوي ضحايا الحادث الإرهابي في تشابهار جنوب شرق إيران.

وكان وزير الأمن الإيراني محمود علوى أعلن بوقت سابق اليوم أن وزارته قامت بالتعاون مع الأجهزة الإيرانية الأخرى بإعداد ملف جريمة اغتيال سليماني وهو جاهز الآن لتقديمه إلى المحافل القانونية والدولية.

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