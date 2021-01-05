‏وفاة طفلة بعد تناولها سمك البالون في اللاذقية

اللاذقية- لوريس عمران

أكدت الدكتورة سهام مخول مدير مشفى الشهيد حمزة نوفل الوطني في اللاذقية لـ(تشرين) أنه تم تحويل عائلة مؤلفة من ٧ أشخاص بحالة تسمم من إحدى المشافي الخاصة إلى المشفى الوطني نتيجة تناولهم لسمك البالون السام، مبينة أنه تم قبول ٤ أشخاص منهم في شعبة الإسعاف الداخلي وتحويل ٣ أطفال إلى الهيئة العامة لمشفى الأطفال.

وأشارت مخول إلى أن هناك طفلة فارقت الحياة في المشفى الخاص قبل وصول العائلة إلى المشفى الوطني (حسب ما أفاد به الأب) لافتة إلى أنه تم تقديم كل الإجراءات الإسعافية والعلاج اللازم وهم بحالة صحية جيدة ومازالوا قيد العلاج والمتابعة، وفي السياق نفسه أكد مدير مشفى التوليد والأطفال الدكتور أحمد الفرا أنه تم قبول الأطفال في المشفى وقدمت لهم كل الإسعافات اللازمة وهم الآن بحالة صحية جيدة .‏

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