تعرض شبكة الكهرباء في فنزويلا لهجوم

أعلنت الحكومة الفنزويلية اليوم عن تعرض شبكة الكهرباء في البلاد لهجوم ألحق الضرر بنظام نقل الطاقة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن الحكومة قولها في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: إن الهجوم نفذ على شبكة الكهرباء الوطنية وألحق الضرر بنظام نقل الطاقة في محطة جوري للطاقة الكهرومائية وأدى الى انخفاض القدرة في مختلف قطاعات العاصمة وولايات أخرى.

ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة حيثيات الحادثة.

وتعرضت فنزويلا سابقا لهجمات استهدفت طاقتها الكهربائية ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن عدد من مناطقها وأكدت كراكاس وقتها مسؤولية الولايات المتحدة عن هذه الهجمات.

وتواجه فنزويلا تدخلات أمريكية في شؤونها الداخلية في محاولة لزعزعة استقرارها وإحياء مخططات واشنطن للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة.

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