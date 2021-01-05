الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن موعد قرعة دوري الأبطال
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يوم الـ 8 من كانون الثاني الجاري موعداً لقرعة المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأشار الاتحاد على موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أن قرعة مرحلة المجموعات من دوري الأبطال وقرعة الدور التمهيدي الثاني الإضافي من كأس الكونفيدرالية ستجرى يوم الجمعة الـ 8 من كانون الثاني بمقر (كاف) في القاهرة.
وحدد (كاف) مواعيد مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال لتكون الجولة الأولى يومي الـ 12 والـ 13 من شباط والثانية يوم الـ 23 من الشهر نفسه والثالثة يومي الـ 5 والـ 6 من آذار والجولة الرابعة في الـ 16 من آذار والخامسة يومي الـ 2 والـ 3 من نيسان، بينما ستكون الجولة السادسة يومي الـ 9 والـ 10 من الشهر ذاته.
واعتبر (كاف) فريق الزمالك المصري متأهلاً بشكل اعتباري إلى دور المجموعات من دوري الأبطال بعد أن فشل فريق جازيل بطل تشاد في الحضور إلى القاهرة لخوض المباراة.
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