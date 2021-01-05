تجمع إسناد في الأردن يجدد وقوفه إلى جانب سورية

جدد وفد من تجمع إعلاميين ومثقفين أردنيين من أجل سورية المقاومة “إسناد” تضامن ووقوف التجمع إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية الظالمة التي تتعرض لها.

وخلال زيارة إلى السفارة السورية في عمان نوه الوفد برئاسة العميد المتقاعد ناجي الزعبي بالتضحيات البطولية للجيش العربي السوري ضد الإرهاب وصمود سورية في وجه التحديات ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن سورية ستبقى قلعة الصمود.

من جانبه عبر القائم بأعمال السفارة السورية عصام نيال عن تقديره البالغ لمواقف تجمع “إسناد” منذ تأسيسه، مشدداً على أن سورية مصممة على استكمال تحرير ترابها الوطني وإعادة بناء ما دمرته الحرب الإرهابية واستعادة عجلة الاقتصاد كما كانت وأفضل والعمل بكل قوة لعودة المهجرين السوريين ممن اضطرتهم ظروف الحرب الإرهابية على مغادرة منازلهم وتهيئة كل الظروف لذلك.

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