( السورية للتجارة): الزيت متوافر والجميع سيحصل على مخصصاته

طرطوس - أيهم إبراهيم

أكد المهندس محمود صقر – مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في طرطوس في تصريح لـ«تـشرين » توفر مادة الزيت النباتي و بكميات جيدة مطمئناً المواطنين بأن الجميع سيحصل على مخصصاته.

و عن الآلية المتبعة في توزيع المادة و الكميات على وصالات الفرع على مستوى المحافظة أوضح صقر قيام الفرع بتوزيع ما بين 600 إلى 700 صندوق زيت يومياً على صالات الفرع في مدينة طرطوس، حيث بلغت المبيعات خلال العطلة الماضية و في أول يومين من العام الحالي بحدود 7 آلاف صندوق في صالات المدينة وحدها، إضافة لتوزيع الكميات ذاتها أي مابين 600 إلى 700 صندوق على بقية المناطق.

و عن وجود بعض الشكاوى من قبل المواطنين بعدم توفر مادة الزيت النباتي في مدينة بانياس أشار صقر إلى حصول هذا الأمر خلال فترة العطل و الأعياد، لافتاً إلى قيام الفرع بالمعالجة من خلال التوجيه بإرسال كميات من المادة خلال اليومين القادمين لمدينتي بانياس و القدموس و استمرار ضخ المادة في صالات و مراكز الفرع على مستوى المحافظة.

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