مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة مهددة بالتأجيل

باتت مباراة برشلونة أمام أتلتيكو بيلباو المقرر إقامتها غداً، مهددة بالتأجيل بعد إصابة إثنين من الجهاز الفني للبلوغرانا بفيروس كورونا المستجد، وكان نادى برشلونة الإسباني، قد أعلن عن إصابة اثنين من أعضاء الطاقم الفني للفريق الأول بفيروس كورونا.

وحسب ما نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، فإن فريق برشلونة بالكامل خضع لاختبارات PCR صباح اليوم، وفي انتظار نتائج الفحوصات خلال ساعات، للتأكد من عدم إصابة أي منهما بفيروس كورونا، على خلاف الحالتين المذكورتين.

وأضافت الصحيفة، أنه في حالة إكتشاف وجود حالات أخري، مصابة بفيروس كورونا داخل الجهاز الفني أو عدد أكثر من 3 لاعبين داخل صفوف برشلونة سيتم تأجيل مباراة بيلباو المقرر لها غداً، على ملعب “سان ماميس” ضمن مؤجلات الجولة الثانية من مسابقة الليغا.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المقرر إقامة التدريبات الجماعية لفريق برشلونة صباح اليوم، لكن تم تأجيلها لحين ظهور النتائج التي خضع لها جميع أفراد الفريق الأول، وفقاً لبروتوكولات الإتحاد الإسباني.

وأكملت أنه في حالة عدم وجود شروط تستدعي تأجيل مباراة برشلونة، سيخوض الفريق تدريباته تحت قيادة كومان، على أن يظهر المدير الفني في مؤتمر صحفي للحديث عن المباراة في وقت لاحق من اليوم.

جدير بالذكر أن فريق برشلونة يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 28 نقطة.

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