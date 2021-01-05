ضبط مواد منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة بدمشق
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق في إحدى شركات التنظيف بالمنطقة الصناعية مواد أولية تدخل في صناعة المنظفات منتهية الصلاحية وملحمة تبيع لحما أحمر مغشوشا بسوق باب سريجة.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي أنه أثناء قيام عناصر المديرية بمهامهم تم ضبط مواد أولية منتهية الصلاحية تدخل بصناعة المنظفات في ثلاثة براميل وزنها 125 كيلوغراماً في شركة لصناعة المنظفات بالمنطقة الصناعية إضافة إلى ملحمة بسوق باب سريجة تقوم ببيع لحم أحمر مغشوش.
وأشار شبلي إلى أنه تم حجز المواد المنتهية الصلاحية واللحوم المغشوشة وإتلافها أصولاً وأحيلت الضبوط جميعها إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
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