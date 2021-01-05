وزارة العدل تطلب من القضاة السرعة في فصل الدعاوي

طلبت وزارة العدل من القضاة السرعة في فصل الدعاوي التي طال أمد التقاضي فيها والتي أساس أرقامها بين 1-200.

وأشارت الوزارة في تعميم لها، اليوم، إلى أنه بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى يجب البت في الدعاوي بسرعة لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين وإلى ضرورة الاهتمام البالغ والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن.

ودعت الوزارة إلى مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم من قبل المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي.

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