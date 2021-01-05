رصد نحو عشر حالات من فيروس كورونا المتحور في فرنسا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران رصد نحو عشر حالات مشتبه فيها أو مؤكدة من فيروس كورونا المتحور، معرباً عن القلق من انتشاره المتزايد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن فيران قوله اليوم: إن جميع الأشخاص العائدين إلى فرنسا من إنكلترا يتعين عليهم إجراء فحص… والخضوع للحجر الصحي في حال وجود شكوك، حيث تتميز الطفرة البريطانية من “كوفيد 19” بأنها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.

من جهة أخرى، أعلن فيران توسيع وتسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وسط انتقادات طالت بطء هذه الحملة في البلاد.

وقال فيران: إن حكومة البلاد ستسمح في الأيام المقبلة للفرنسيين الراغبين في التطعيم بالتسجيل لتحديد موعد عبر الإنترنت، مضيفاً بحلول نهاية كانون الثاني الحالي سنسمح بتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً والمقيمين في المنزل.

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