أكثر من مليون روسي تلقوا لقاح (سبوتنيك في)

أعلن مدير مركز “غاماليا” الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينسبورغ أن أكثر من مليون مواطن روسي تلقوا حتى الآن لقاح “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن غينسبورغ قوله في تصريحات صحفية اليوم: إن أكثر من مليون مواطن تم تطعيمهم حتى الآن.. هناك 100 ألف جرعة من اللقاح تدخل التداول العام يومياً، موضحاً أن نحو 1.5 مليون جرعة ستكون متاحة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف غينسبورغ: إن وزارة الصحة الروسية وهيئة حماية حقوق المستهلك تراقبان حالة الذين تلقوا اللقاح دون أن ترصد لديهم أي أعراض جديدة غير مرغوب فيها.

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من “كوفيد19” في آب الماضي تحت اسم “سبوتنيك في” أنتجه خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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