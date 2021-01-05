ضميرية: 50 % أحياء الحجر الأسود جاهزة

نور قاسم

أكد أمين سر مجلس محافظة ريف دمشق عبد الرزاق ضميرية لـ«تشرين» أن خدمات حيي تشرين والثورة في منطقة الحجر الأسود جاهزة بنسبة ٥٠٪، حيث بدأت شركة كهرباء ريف دمشق بالعمل على تمديد الشبكات فيها منذ حوالي شهر، والعمل جارٍ على إنجاز الصرف الصحي، وشبكة المياه جاهزة تقريباً.

وبالنسبة لعودة الأهالي لهذين الحييّن لفت ضميرية إلى أن إجراءات الرجوع ستكون شبيهة بالإجراءات التي اتُخذت في كل من عين الخضرة والفيجة من خلال لجان لدراسة دقة معلومات ثبوتيات الملكية.

أما بالنسبة لبقية الأحياء في المنطقة فبيّن ضميرية أن فيها بعض الصعوبات بسبب الدمار الكبير الذي سببته المجموعات الإرهابية فيها، ما خلّف أنقاضاً هائلة تحتاج إلى كشوف تقديرية ودراسة كاملة لترحيلها وستبدأ الدراسة لذلك خلال هذا العام، أما الأحياء الشعبية العشوائية في المنطقة فيوجد عقد مع شركة الدراسات لإعادة تنظيمها.

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