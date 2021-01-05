«تربية» اللاذقية إجراءات صحية مشددة مع بدء الامتحانات

اللاذقية - سراب علي:

أكدت مديرية التربية في اللاذقية على تطبيق إجراءات شديدة مع بدء امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي، وفي تصريحه لـ«تشرين» بيّن مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل أنه تنفيذاً لتعليمات وزير التربية اتخذت المديرية عدة إجراءات حفاظاً على سلامة وصحة الطلبة وشددت على تطبيقها، حيث تم التأكيد على مديري المدارس أن يقدم الطلاب في مرحلتي التعليم الأساسي للحلقتين الأولى والثانية وفي التعليم الثانوي امتحانهم ويغادروا بعد أن ينهي كل منهم امتحانه. وتم تنظيف وتعقيم المدارس قبل بدء الامتحانات مع التأكيد على التعقيم بعد انتهاء كل يوم امتحاني بإشراف مباشر من المديرية، وتم تكليف مديري التربية المساعدين والموجهين التربويين والاختصاصيين ورؤساء دوائر الصحة المدرسية والجاهزية والمكتب الصحفي بمتابعة تنفيذ حملة التنظيف والتعقيم.

وقال أبو خليل: تم تكليف الموجهين التأكد من شمولية الأسئلة ووضوحها وموضوعيتها ومراعاتها لكل المستويات، والتأكيد على تأمين الأجواء الامتحانية الهادئة والمريحة مع مراعاة تطبيق البروتوكول الصحي الوزاري والتباعد المكاني، وتم توزيع مستلزمات العملية الامتحانية على المدارس المحتاجة، كما تم تجهيز القاعات الامتحانية واتخاذ كل ما يلزم لتقديم امتحانات موفقة من قبل الأبناء الذين نحرص كل الحرص على سلامتهم وتحصيلهم الدراسي ونتمنى لهم التوفيق والنجاح لأنهم مستقبل الوطن.

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