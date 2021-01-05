خبير أمني مصري: وجود الاحتلالين التركي والأمريكي على الأراضي السورية يدعم الإرهاب ويغذّيه

أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب في مصر أن وجود الاحتلالين التركي والأمريكي على الأراضي السورية يدعم الإرهاب ويغذيه، وهو ما يتطلب موقفاً دولياً سريعاً وعاجلاً لمواجهة هذا الخطر.

وقال علام في تصريح خاص لمراسل “سانا” في القاهرة إن بعض الدول الغربية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة والنظام التركي لها مصلحة في استمرار هذا الإرهاب الذي يستهدف سورية لتحقيق أجنداتها وأطماعها، داعياً إلى عدم تراخي المجتمع الدولي بشأن هذا الإرهاب في سورية والمنطقة وعدم الكيل بمكيالين بخصوصه لأن هذا التراخي سيؤدي إلى المزيد من العمليات الإرهابية واستمرارها في العالم بأسره.

وشدد علام على أن الحصار الاقتصادي الأمريكي واستخدام الإجراءات القسرية أحادية الجانب لتضييق الخناق على الشعب والدولة السورية يهدف لتحقيق المصالح الأمريكية بعد فشل المخططات السابقة لاستهداف سورية.

طباعة