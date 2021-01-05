مذكرات أردوغان تلاحق 40 تركياً

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 40 شخصاً بذريعة تورطهم بمحاولة الانقلاب عام 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن من بين الأشخاص الذين صدرت مذكرات اعتقال بحقهم عسكريين أتراكاً.

كما أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال منفصلة بحق 11 شخصاً في كل من اسطنبول وأزمير و بالق اسير بينهم مدنيون وعسكريون وأطباء وموظفون من القطاع الخاص بذريعة ارتباطهم بالداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه رئيس النظام التركي رجب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب ضده.

ويشن أردوغان منذ عام 2016 حملة قمعية شديدة استهدف خلالها معارضيه وخصومه إذ تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

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