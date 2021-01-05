 تحذيرات من انهيار القطاع الصحي الأمريكي

حذر براد سبيلبيرغ كبير الأطباء في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية من أن الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا يهدد النظام الصحي في الولايات المتحدة.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن سبيلبيرغ قوله إن “الارتفاع المتواتر للإصابات سيؤدي إلى انهيار نظام الرعاية الصحية” مشيراً إلى أن المشافي غير قادرة على وضع حد لتفشي الفيروس، وأن الأمريكيين وحدهم لديهم القدرة على وقف انتشار المرض بينهم من خلال الامتثال للإرشادات الصحية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة تعاني منذ أشهر نقصاً في العاملين في مجال الرعاية الصحية في حين تسببت التجمعات في موسم الأعياد بموجات جديدة من دخول المرضى إلى المشافي من جراء الإصابة بكورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة 21 مليوناً و353 ألفاً و51 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات 362 ألفاً و123 وفق أحدث إحصاءات نشرها موقع “وورلد ميتر” المتتبع لتطورات الفيروس عالمياً.

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