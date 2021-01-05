روسيا : 24246 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا الاتحادية اليوم تسجيل 24246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 84 منطقة وإقليماً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد مركز العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء كورونا في تقريره اليومي بأن 518 وفاة سجلت خلال الساعات الماضية في حين تعافى من الإصابة 22632 شخصاً.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا بلغ ثلاثة ملايين و284384 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 59506 والمتعافين مليونين و662668 شخصاً.

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