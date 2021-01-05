إصابات كورونا تتجاوز 10 ملايين في الهند

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 10 ملايين و357 ألفاً و844 اليوم بزيادة يومية بلغت 16 ألفاً و375 إصابة.

ونقلت “ويترز” عن وزارة الصحة الهندية قولها إن “إجمالي الوفيات ارتفع إلى 149850 بعد تسجيل 201 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

من جهة ثانية، تخطى عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في كوريا الجنوبية عتبة الألف اليوم بعد تسجيل 26 وفاة جديدة، ووفق إحصاءات وزارة الصحة الكورية الجنوبية بلغ عدد الإصابات الكلي بالمرض 64979 بعد ارتفاع يومي بواقع 715.

بدورها أعلنت تايلاند تسجيل 527 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 8966 في حين بقي عدد الوفيات ثابتاً عند 65، إلى ذلك، سجلت ألمانيا 11897 إصابة جديدة بالفيروس و944 وفاة ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1787410 والوفيات إلى 35518.

وفي المكسيك ارتفع عدد الإصابات إلى مليون و455219 بزيادة يومية بواقع 6464 في حين بلغ عدد الوفيات 127757 بعد تسجيل 544 وفاة.

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