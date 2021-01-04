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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 21 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 05 كانون الثاني 2021
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عراقجي: إيران لن تعود للاتفاق النووي حتى ترفع كل العقوبات عنها
الغارديان: ترامب يتبنى نهج الفوضى لتقويض النظام الذي هزمه
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المحافظات اليمنية
مباحثات سورية إيرانية حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات
قاليباف: جريمة اغتيال سليماني دليل واضح على إرهاب الدولة
حزب البعث في اليمن يدين الاعتداءات الإرهابية في سورية
المقداد لوزير خارجية كوبا: المؤامرات والاعتداءات التي تتعرض لها سورية وكوبا مصيرها الفشل
الاحتلال الأمريكي ينفذ إنزالاً جوياً ويختطف أحد المدنيين في قرية الشيطح الشرقي بريف الحسكة
إصابة طفل باعتداء مسلحي ميليشيا (قسد) على مظاهرة احتجاجية في قرية زغير جزيرة بريف دير الزور
مقتل أربعة مسلحين من ميليشيا قسد وإصابة آخرين بهجمات في ريفي الرقة والحسكة