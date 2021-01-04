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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني والمهندس: المقاومة هي التي تحمي لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي ضمن المعادلة الذهبية وهي التي تحافظ على حقوق لبنان وسيادته.