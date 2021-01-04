مباحثات سورية إيرانية حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات

بحث سفير سورية في طهران الدكتور شفيق ديوب ورئيس مركز الأبحاث في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الدكتور علي رضا زاكاني سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وأكد السفير ديوب خلال اللقاء ضرورة تعزيز العلاقات العلمية والاقتصادية والثقافية منوهاً بالتعاون القائم بين برلماني البلدين ومعرباً عن أمله بأن أن يكون هذا التعاون أقوى وأكثر شمولاً في مختلف المجالات واستمرار تبادل الزيارات لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين.

وقال إن مستقبل المنطقة سيتقرر من خلال تعاون محور جبهة المقاومة مشدداً على ضرورة تعزيز جذور وثوابت المقاومة في المجالات كافة.

بدوره جدد زاكاني التأكيد على استمرار دعم بلاده للشعب السوري واستعداد مركز الأبحاث لوضع كل الخبرات والانجازات البحثية بتصرف مجلس الشعب مشيراً إلى الإمكانات والطاقات ومجالات التعاون بين برلماني البلدين ولا سيما في فترة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سورية.

وشدد زاكاني على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة المنطقة وقال إن الرد والانتقام لاغتيال الفريق قاسم سليماني هو خروج أميركا من المنطقة والتخلص من عنجهيتها.

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