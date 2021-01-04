طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المحافظات اليمنية

واصل طيران العدوان السعودي اليوم استهداف الأماكن السكنية في مناطق متفرقة في محافظات الجوف ومأرب والحديدة مخلفا أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمنى قوله إن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية جبل مراد وغارة على مديرية ماهلية وأخرى على مديرية مدغل في محافظة مأرب كما شن غارتين على البقع قبالة نجران وغارة على الصليف في محافظة الحديدة وأخرى على منطقة الأقشع بمديرية الحزم في محافظة الجوف.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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