الصحة: 89 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 69 حالة ووفاة 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 69 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 11799 شفيت منها 5615 حالة وتوفيت 734.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الاثنين ٤ كانون الثاني ٢٠٢١

الإصابات :

١٦ في طرطوس

١٥ في حمص

١٤ في السويداء

١٣ في اللاذقية

١٢ في دمشق

١٠ في حلب

٦ في ريف دمشق

٣ في القنيطرة

حالات الشفاء :

١٥ في دمشق

١٠ في حلب

٩ في حمص

٩ في ريف دمشق

٨ في اللاذقية

٥ في طرطوس

٤ في درعا

٤ في السويداء

٣ في حماة

٢ في القنيطرة

حالات الوفاة :

٢ في دمشق

٢ في طرطوس

١ في حمص

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