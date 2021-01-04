لبنان يعلن الإغلاق العام اعتباراً من الخميس بسبب كورونا

أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الإغلاق العام في البلاد اعتباراً من الخميس المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية محمد فهمي: “إن اللجنة ستواكب خلال فترة الإغلاق تجهيز المستشفيات لرفع قدرتها الاستيعابية”.

من جهته أكد وزير الداخلية أن وزارته ستخفض عدد الوافدين إلى لبنان خلال فترة الإغلاق.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب أعلن في وقت سابق اليوم أن أسرة العناية الفائقة في مستشفيات البلاد أصبحت ممتلئة ولبنان يحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة لمواجهة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم تسجيل 2861 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 192139 كما تم الإبلاغ عن 13 حالة وفاة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 1499.

طباعة