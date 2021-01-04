مقتل أربعة مسلحين من ميليشيا قسد وإصابة آخرين بهجمات في ريفي الرقة والحسكة

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجمات على آلياتهم ونقاط انتشارهم في ريفي الرقة والحسكة.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تابعة لمسلحي ميليشيا “قسد” كانت تقلهم على طريق المنخر بريف الرقة الشرقي ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين وإصابة 4 آخرين من الميليشيا.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحاً من ميليشيا “قسد” قتل جراء استهدافه بطلق ناري من قبل مجهولين في مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي والذي يعاني فلتاناً أمنياً وأوضاعاً معيشية صعبة.

واستهدف مجهولون أمس سيارة عسكرية تابعة لميليشيا “قسد” بعبوة ناسفة أثناء مرورها على طريق بلدة الهول بالريف الشرقي.

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