أوبرادور لأسانج: أهلا بك في المكسيك

أعلن الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور أنه سيتخذ الخطوات اللازمة لمنح اللجوء السياسي لمؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج في المكسيك.

ونقلت «سبوتنيك» عن أوبرادور قوله في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: «أنا أسأل لتنفيذ الإجراءات المقابلة حتى يُطلب من حكومة المملكة المتحدة إمكانية الإفراج عن السيد جوليان أسانج وعرض المكسيك عليه اللجوء السياسي».

ويأتي هذا بعد رفض القضاء البريطاني، تسليم أسانج، إلى الولايات المتحدة، والتي تتهمه بالتجسس لنشره مئات الآلاف من الوثائق السرية الدبلوماسية الأمريكية عبر موقعه الإلكتروني.

وقررت القاضية فانيسا باريتسر، في حكمها اليوم، أنه «من الظلم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة»، مرجعة ذلك إلى أسباب صحية ولأنه ربما يحاول الانتحار.

واتهم المدعون الأمريكيون أسانج البالغ من العمر 49 عاماً بـ 17 تهمة تجسس وتهمة واحدة تتعلق بإساءة استخدام الكمبيوتر تصل عقوبتها القصوى إلى 175 عامًا في السجن.

طباعة