القضاء البريطاني يرفض تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

رفض القضاء البريطاني اليوم طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تطالب به على خلفية نشره مئات آلاف الوثائق السرية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن القاضية البريطانية فانيسا باريتسر قاضي المحكمة الجزئية قولها إنه “من المرجح أن تتدهور صحة أسانج العقلية غير المستقرة أكثر في ظل ظروف شبه العزل التام التي قد يواجهها في حال تم سجنه في الولايات المتحدة”.

وأضافت باريتسر “أرى أن الحالة العقلية لاسانج تفرض بأنه سيكون من الجائر ترحيله إلى الولايات المتحدة” ورفضت حجج الدفاع بأن أسانج يواجه محاكمة أمريكية ذات دوافع سياسية تتلاعب بقسوة بحماية حرية التعبير.

المكسيك تعرض اللجوء السياسي على أسانج

إلى ذلك عرضت المكسيك اليوم اللجوء السياسي على أسانج بعدما رفض القضاء البريطاني تسليمه للولايات المتحدة التي تطالب به على خلفية نشره مئات آلاف الوثائق السرية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز أوبرادور قوله في مؤتمر صحفي “سأطلب من وزير الخارجية اتخاذ التدابير الضرورية بهدف الطلب من الحكومة البريطانية الإفراج عن أسانج وعرض اللجوء السياسي عليه”.

ويقبع أسانج الاسترالي البالغ من العمر 49 عاماً في سجن بيلمارش المشدد الحراسة في لندن ببريطانيا ويقاوم طلب الولايات المتحدة تسلمه لمحاكمته بتهم التجسس.

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