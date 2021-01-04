وفيات وإصابات جديدة بكورونا في سويسرا وتأجيل الفورمولا 1 في استراليا بسبب كورونا

سجلت سويسرا 9665 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 461961 إصابة.

ووفقاً لبيانات السلطات الصحية السويسرية فإن اجمالي الوفيات بلغ 7831 بعد تسجيل 84 حالة وفاة جديدة.

وفي استراليا أعلن متحدث باسم بطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات اليوم أن جائزة استراليا الكبرى في ملبورن قد يتغير موعدها في افتتاح الموسم الجديد بسبب فيروس كورونا وتشديد قواعد الحجر الصحي المحلية.

وأضاف أن الرياضة تتطلع لعودة المنافسات في آذار المقبل دون تحديد المكان وأنه من المرجح التأجيل وليس الالغاء للعام الثاني على التوالي وعلى الأغلب سيحسم القرار في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان سباق استراليا ألغي العام الماضي قبل ساعات على التجارب الحرة الأولى في حلبة ألبرت بارك بعد تسجيل حالة اصابة بالفيروس بفريق مكلارين.

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