الخارجية الإيرانية: توقيف السفينة الكورية جاء لأسباب فنية بحتة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن عملية توقيف السفينة الكورية من قبل الحرس الثوري جاءت لأسباب فنية بحتة مبيناً أنه جرى توقيف السفينة بسبب تلويث البيئة البحرية وذلك بقرار من جهاز القضاء.

وقال خطيب زاده في تصريح اليوم “وفقاً للأنباء الأولية الواردة من السلطات المحلية فإن الموضوع يأتي لأسباب فنية بحتة وسنتعامل مع الموضوع في إطار القانون كما أن هذه الحادثة ليست استثنائية ووقعت في حالات مماثلة في مياه إيران وسائر الدول الأخرى وهو أمر طبيعي”.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم توقيف سفينة شحن كورية جنوبية في مياه الخليج “لانتهاكها قوانين الملاحة وتلويث المياه”.

وقال مصدر في منظمة الموانئ والملاحة البحرية إن “القوات الإيرانية اقتادت السفينة إلى أحد الموانئ الإيرانية في الخليج لتشكيل ملف قضائي بحقها” معتبراً أن هذا الإجراء جاء بعد قيام السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية بانتهاك قوانين الملاحة وتلويث المياه.

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