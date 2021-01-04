صربيا تطلق التطعيم باللقاح “سبوتنيك في”

أعلن سكرتير وزارة الصحة الصربية ميرساد ديرليك اليوم أن التطعيم باللقاح الروسي “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا سيبدأ في الخامس من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الصربية “تانجوغ” عن ديرليك قوله: إن 2440 جرعة من اللقاح الروسي سيتم استخدامها خلال الأسبوع الجاري وسيبدأ يوم غد استخدام الدفعة الأولى منه، مضيفاً: إن المواطنين الصرب أعربوا عن اهتمامهم بالتطعيم بشكل غير متوقع، وإنه من المقرر أن يتلقى نحو 720 ألف شخص اللقاح الروسي ضمن المرحلة الأولى.

وسجلت صربيا 2715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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