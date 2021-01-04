حركة الأمة اللبنانية: التدخل الأمريكي والغربي يعرقل تشكيل الحكومة في لبنان

أكدت حركة الأمة اللبنانية أن التدخل الأمريكي والغربي المستمر في الشؤون اللبنانية يعرقل تشكيل الحكومة في الوقت الراهن.

وقالت الحركة في بيان، اليوم، إن التدخل الأمريكي والغربي لا يرى في المنطقة إلا المصلحة الإسرائيلية ما يسهم في تعميق أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية التي ما زالت تراوح في مكانها.

وحذرت الحركة من مراهنات البعض في الداخل اللبناني العقيمة على الإدارة الأمريكية التي تريد حكومة لبنانية تناسب مصالحها ورغبات العدو الإسرائيلي.

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