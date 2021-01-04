ولاية جورجيا تحسم مصير مجلس الشيوخ الأمريكي

تشهد ولاية جورجيا الأمريكية غداً جولة إعادة لانتخاب عضوين في مجلس الشيوخ، حيث أدلى أكثر من 3 ملايين جورجي بأصواتهم في اقتراع مبكر سيحسم مصير مجلس الشيوخ.

وذكرت وسائل إعلام، أن نتائج جولة الإعادة في جورجيا ستؤدي إما إلى استمرار سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ وإما إلى سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ معاً، حيث أعاد مجلس النواب في وقت سابق أمس انتخاب الديمقراطية نانسي بيلوسي رئيسة للمجلس.

وفي هذه الحالة يحتاج الجمهوريون إلى فوز عضو جمهوري واحد لضمان السيطرة على مجلس الشيوخ.

وكانت الأزمة قد اشتعلت فهذه الي ولاية عشية جولة الإعادة بعد تسريب اتصال هاتفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب خلاله سكريتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر بإيجاد نحو 12 ألف صوت لقلب فارق الأصوات مع المرشح الديمقراطي ​جو بايدن.

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