مطلوب للعدالة يلقي قنبلة ويقتل شخصاً ويصيب 25 آخرين

الحسكة ــ خليل اقطيني

قال مدير الصحة في الحسكة – الدكتور عيسى خلف لـ(تشرين): إن مكتب منظمة الصحة العالمية في المحافظة تكفل بعلاج جميع المصابين في انفجار قنبلة حصل في شارع فلسطين وسط مدينة الحسكة أمس.

وأوضح الدكتور خلف أن النتيجة النهائية لهذا التفجير هي استشهاد المواطن عمر حسين محمد البالغ من العمر 39 عاماً وإصابة 25 شخصاً آخرين بجروح، مبيناً أن حالة عدد من المصابين حرجة، بينهم طفل صغير.

وأشار الدكتور خلف إلى أن ارتفاع عدد المصابين بهذا الشكل يعود إلى أن التفجير حدث في أكثر الأماكن اكتظاظاً وسط مدينة الحسكة وهو مكان لتجمع العمال الذين يعملون باليومية وأغلبهم من العاملين بمهنة صب (الباطون) والحفر والردم وأعمال البناء والتحميل والتنزيل ويتجمعون منذ الصباح الباكر في هذا المكان, أملاً بالحصول على فرصة عمل لدى أحد الأشخاص، وقد وقع التفجير من جراء قيام أحد المطلوبين للعدالة بإلقاء قنبلة يدوية على دورية للأمن الجنائي قامت بمطاردته من أجل إلقاء القبض عليه.

وأكد الدكتور خلف أن فرع الأمن الجنائي في المحافظة ألقى القبض على الشخص الذي ألقى القنبلة، ومن خلال التدقيق بوضعه تبين أنه من أرباب السوابق ومطلوب للعدالة وهناك عدة مذكرات إلقاء قبض صادرة بحقه.

وكانت قنبلة يدوية انفجرت في وقت سابق في أحد المنازل في بلدة الدرباسية شمال غرب الحسكة أثناء لعب شقيقتين بها ظناً منهما أنها لعبة. والقنبلة تعود لوالد الشقيقتين تركها في مكان ظاهر للعيان في المنزل، الأمر الذي جعل الشقيقتين تصلان إليها بكل سهولة.

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