عكس التوقعات.. إصابات بكورونا تزايدت بطرطوس رغم العطلة الطويلة

طرطوس - رفاه نيوف

أمل مديرو المشافي والكادر الطبي والتمريضي بمحافظة طرطوس أن يحصل انخفاض بحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال العطلة الطويلة والتي من المفترض أن تكون بمثابة حجر صحي للجميع ولكن للأسف حدث العكس وكأن العطلة جاءت للنزهة والزيارات ما أدى إلى تزايد أعداد المصابين بالفيروس في أنحاء المحافظة .. هذا ما أكده الدكتور اسكندر عمار مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس وبيّن أن نسبة الإشغال في أقسام العزل وصلت إلى ٩٠ % وأغلب الحالات الواردة إلى المشفى صعبة لتأخر تلقي العلاج والنسبة الأكبر للإصابات كانت لمن لديه أمراض مزمنة و لكبار السن ما يجعل العلاج أصعب وأطول وبين أن الكادر الطبي يعمل بكل طاقته في جميع الأوقات إلا أن خسارة إنسان تعتبر خسارة كبيرة مع أن الوقاية من هذا الوباء لا تحتاج إلا لارتداء الكمامة والتعقيم وغسل اليدين بالصابون باستمرار.

من جهته أكد الدكتور محي الدين عيسى مدير مشفى الدريكيش أن المشفى لم يشهد انخفاضاً في أعداد المصابين بالفيروس خلال أيام العطلة حيث بلغت نسبة الإشغال بأقسام العزل ٧٠ – ٨٠٪ مع العلم بأن المشفى يغطي منطقة صافيتا والمشتى إضافة لمنطقة الدريكيش حيث أكد عيسى أن الوضع ما زال تحت السيطرة.

في حين شهد مشفى الشيخ بدر تراجعاً بعدد الإصابات بالفيروس خلال نهاية الأسبوع الماضي فسجل ١٠ حالات كما بيّن الدكتور حسان حسن مدير المشفى وأشار إلى أن نسبة الإشغال ما بين ٥٠ – ٥٥٪ .

وفي النهاية أكد الجميع ضرورة تحلي المواطنين بالوعي الذين ما زال غائباً عن اغلبهم من ناحية ضرورة ارتداء الكمامة والابتعاد عن الازدحام والتعقيم بشكل مستمر وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار ما يضمن حياة الفرد والمجتمع.

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