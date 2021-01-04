تنفيذ ٧٠% من الخطة الزراعية للقمح في السويداء

السويداء- سهى الحناوي

بيّن معاون مدير زراعة السويداء المهندس علاء شهيب أن خطة زراعة المحاصيل الحقلية تسير بخطا متسارعة في كل مناطق المحافظة، وبلغت المساحات التي تمت زراعتها بمحصولي القمح والشعير منذ بدء الموسم الزراعي ولتاريخه حوالي ٤٢ ألف هكتار، منها حوالي ٢٤ ألف هكتار للقمح و١٨ ألف هكتار للشعير، علماً أن الخطة الزراعية لزراعة القمح والشعير لهذا الموسم تبلغ حوالي ٦٠ ألف هكتار, منها ٤٠ ألف هكتار للقمح إذ وصلت نسبة تنفيذ الخطة إلى حوالي ٧٠% و٢٢ ألف هكتار للشعير , حيث وصلت نسبة تنفيذ خطة الشعير إلى حوالي ٨٩ %

ولفت شهيب إلى أنه يوجد إقبال من الفلاحين على زراعة هذين المحصولين، وذلك في ظل توافر مستلزمات الإنتاج «أسمدة –بذار».

وقال رئيس اتحاد فلاحي السويداء ريكان الصحناوي: إن كميات المازوت المخصصة للأغراض الزراعية والتي تم توزيعها على المزارعين لزوم تنفيذ الخطة الزراعية لهذين المحصولين، بلغت لتاريخه حوالي ٩٢٨ ألف ليتر.

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