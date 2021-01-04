٦٠% نقص في عمال خطوط إنتاج مخبز شهبا الآلي

السويداء- طلال الكفيري

فجوة إنتاجية بدأت تلقي بظلالها حالياً على مخبز شهبا الآلي، ولاسيما بعد أن باتت خطوط إنتاجه تعاني من نقصٍ كبير بالعمال.

النقص الحاصل, والذي يبدو أنه غير متوقف, عزاه مدير فرع الشركة السورية للمخابز في السويداء – علاء مهنا إلى أولاً وجود شواغر عمالية لدى الفرع تصل إلى/ ١١١/ شاغراً، عدا عن ذلك فأكثر عمال مخبز شهبا الآلي مياومون، ما يدفع بهم لترك العمل من جراء تدني الأجور والحوافز الإنتاجية وصعوبة العمل ليلاً، والبحث عن عمل آخر لدى القطاع الخاص.

وأضاف مهنا: إن نقص العمال لدى مخبز شهبا تجاوز ٦٠%, الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على إنتاجية ونوعية الخبز المنتج، فملاك المخبز من العمال هو ٦٨ عاملاً بينما الموجود لا يتجاوز ٢٨ عاملاً وللخروج من هذا المأزق الذي لم يعد يحتمل التأجيل يجب تعيين عمال وفق عقود سنوية أو الإعلان عن مسابقة خاصة بالمخابز.

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