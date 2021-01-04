الأب زحلاوي في رسالة إلى شعوب العالم والمسؤولين الغربيين: لا مشروعية للحرب على سورية التي صمدت بقيادتها وجيشها وشعبها

أكد الأب الياس زحلاوي أن الحرب على سورية لا مشروعية لها وأن الدولة السورية صمدت بقيادتها وجيشها وشعبها ومؤسساتها بالرغم من إعلان الحرب عليها من قبل 140 دولة واستقدام آلاف المرتزقة للقتال فيها وفرض حصار غير مسبوق عليها.

وفي رسالة وجهها الأب الياس زحلاوي إلى شعوب العالم وللمسؤولين الأوروبيين تساءل عن مشروعية “هذه الحرب الكونية على وطننا والرهانات السياسية والاقتصادية الظاهرة والخفية من هذه الحرب” لافتاً إلى أنه طوال سنوات الحرب على سورية كانت وسائل الإعلام الغربية المهيمنة تنهال على شعوبها ليلاً ونهاراً بـ “يقينيات” لا تقبل النقاش منها أن الحرب في سورية “حرب أهلية” إذ اجتاحت الغرب كله “هبة من النخوة” قادتها الولايات المتحدة داخل هيئة الأمم المتحدة وانتهت إلى إعلان الحرب على سورية من قبل 140 دولة وفرض حصار غير مسبوق عليها على الصعيد العسكري والاقتصادي والمالي.

وبيّن الأب زحلاوي أنه إزاء الفشل في تطبيق مبدأ التدخل الدولي “الإنساني” الذي ابتكره “برنار كوشنر” تدفق مئات الألوف من الإرهابيين إلى سورية من قرابة مئة دولة بعضها من أوروبا وأميركا وتم تسليحهم وتدريبهم وتمويلهم وتوجيههم وقيادتهم من قبل نخبة من رجال أقوى الشبكات الاستخباراتية في العالم وتدفقوا إلى سورية في موجات متلاحقة طوال سنوات وسنوات بقصد تحقيق الديمقراطية فيها كما قيل والدفاع عن حقوق الإنسان، الأمر الذي أدى إلى تشريد ملايين السوريين وقتل المواطنين بغض النظر عن أي انتماء ديني أو اجتماعي.

وتابع الأب زحلاوي.. إن الدولة السورية صمدت بقيادتها وجيشها وشعبها ومؤسساتها الحكومية وهيئاتها الدبلوماسية وصروحها الجامعية والمدرسية، بينما جميع موظفيها العاملون منهم والمتقاعدون حتى من كان منهم في المناطق التي حاصرها إرهابيو القاعدة والنصرة و”داعش” وأخواتها تلقوا مرتباتهم الشهرية.

وقدم الأب زحلاوي مقاربته الشخصية للصمود السوري في مواجهة الحرب قائلاً.. “من جهتي أنا الكاهن العربي الكاثوليكي سليل الجماعة المسيحية الأولى في سورية أقدم مقاربتي الشخصية بصفتي مواطناً سورياً وعالمياً في الوقت نفسه لأحد الأسباب العميقة الكامنة وراء المقاومة غير المتوقعة التي واجهت بها سورية هذه الحرب ولا سيما أن هذه المقاومة بعينها هي التي جلبت لسورية مساندة غير مشروطة من حلفائها الذين كانوا يعرفون أن المصير ذاته يتهددهم لو كانت سورية قد سقطت”.

وأشار إلى أن الخبير في الشؤون السورية “ميشل رامبو” وصف ذلك بالمعجزة عندما قال.. “إن كل ذلك يلامس المعجزة” ليؤكد الأب زحلاوي إن كانت هناك معجزة أم لا فلنعترف بأن المقاومة السورية هذه غير المتوقعة قد أثارت الكثير من التساؤلات وخلخلت الكثير من “اليقينيات” وانها تقتضي من دون أي تأخير جهوداً نزيهة في سبيل أبحاث دؤوبة وشجاعة بعيداً عن أي حساب تافه أو عصبية لفهم سر هذه التربة البشرية الصرف.. تربة سورية العميقة التي تفسر وحدها ما يبدو مستحيل التفسير في هذه المقاومة بالذات.

وتابع الأب زحلاوي.. “إنه يجب عليّ بوصفي كاهناً يعيش في مجتمع عربي ذي أغلبية مسلمة ويعتقد أنه يعرف المسلمين وتاريخهم معرفة جيدة، فإن الغربيين قد خلقوا بأيديهم عالمين مسلمين ليس لهما في الواقع أي علاقة بالإسلام أولهما يشتمل على التجمعات المسلمة التي لا تحصى والمنتشرة في الغرب كله واستخدموها طوال عشرات السنين لكنها بقيت حتى اليوم على هامش المجتمع أما الثاني فهو مجموعات الإرهابيين التي أوجدها الغرب واستخدمها لتدمير الآخرين ظناً منه أنه بمنأى عن مخاطرها”

واستعرض الأب زحلاوي فترة الفتوحات الإسلامية الأولى وعبقرية المسلمين في ابتكار نمط من العيش مع مسيحيي البلدان المفتوحة أنتج عيشاً مشتركاً قام على تعاون حقيقي مع السكان في احترام لكنائسهم وأديرتهم ومساكنهم وممتلكاتهم وأعمالهم وأتاح بصورة خاصة لجميع سكان هذه البلدان أن يعيشوا ويعملوا معاً ويتعاونوا معاً.

وأوضح أنه خلال القرون التالية تعمق هذا العيش المشترك واغتنى حيث كان عدد من المفكرين العرب المسيحيين في القرن التاسع عشر هم الذين أبدعوا فكرة القومية العربية كما أن عدداً آخر أصبحوا في القرن العشرين مؤسسين وقادة لبعض الأحزاب السياسية المؤثرة في مصر وسورية ولبنان وفلسطين.

وأكد أن هذا العيش المشترك بالذات هو الذي يشكل عمق النسيج القوي في المجتمع السوري وهو الذي يفسر أحد الأسباب العميقة لصموده طوال قرون على الرغم من جميع الاضطرابات التي عصفت بهذا المجتمع حتى اليوم، فليس لإعصار مهما بلغت قوته ومدته أن يقتلع غابة من العيش المشترك قضت 1400 سنة تضرب جذورها في عمق أرض طيبة تلك هي سورية اليوم.

وأشار الأب زحلاوي إلى أن التاريخ يعلمنا أن القيمة الحقيقية لكل إنسان ومجتمع وشعب ودين تتجلى يوم يكون في ذروة قوته والغرب اليوم من دون استثناء بالغاً ما بلغت قوته في أمسّ الحاجة إلى إعادة نظره بسرعة في سياساته كلها داخل حدوده وخارجها على امتداد العالم.

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