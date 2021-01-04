ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم فاسدة في ببيلا

ضبط فرع الأمن الجنائي في دمشق أكثر من 3 أطنان من اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري في ناحية ببيلا بريف دمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان: اليوم أنه بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق عن وجود أشخاص يقومون ببيع لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري نتر دجاج ومن خلال المتابعة تم ضبط ومصادرة أكثر من 3 أطنان من تلك المادة وإلقاء القبض على الفاعلين وتنظيم الضبط اللازم بحقهم بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق.

طباعة