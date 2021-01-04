هاريس: محاولات ترامب قلب نتائج الانتخابات إساءة استخدام للسلطة

أكدت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن محاولات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا لمصلحته تمثل “إساءة استخدام للسلطة”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كشفت أمس أن ترامب هدد سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرجر هاتفياً من “تبعات جنائية” إذا لم يتجاوب مع رغبته في إيجاد نحو 12 ألف صوت لقلب فرق الأصوات في الانتخابات الرئاسية لمصلحته.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن هاريس قولها خلال تجمع حاشد في مدينة سافانا بولاية جورجيا: هل سمعتم جميعاً عن هذه المحادثة المسجلة؟، مضيفة: إن هذه المحادثة تعد إساءة استخدام جريئة للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة.

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في تشرين الثاني الماضي بينما كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في الشهر ذاته أن ترامب يحضر سيناريوهات مختلفة ويتخذ خطوات هستيرية في محاولة يائسة منه لعكس نتائج الانتخابات لمصلحته وذلك بعد أن أعلنت السلطات في ولاية جورجيا أن إعادة الفرز اليدوية لأصوات الناخبين ثبتت فوز منافسه الديمقراطي بايدن.

طباعة