الذهب يرتفع إلى ذروته

بدأت أسعار الذهب العام الجديد عند مستوى مرتفع وصعدت لذروة ثمانية أسابيع، اليوم، إذ تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن من جراء ازدياد الإصابات بكوفيد19 واحتمال فرض قيود أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وذكرت “رويترز أن الذهب ارتفع في السوق الفورية 1.1 في المئة إلى 11. 1919 دولاراً للأوقية وفي وقت سابق سجل أعلى مستوى منذ التاسع من تشرين الثاني الماضي عند

05. 1925 دولاراً.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة 6. 1 في المئة إلى 1925 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ربحت الفضة 2.2 في المئة إلى 93. 26 دولاراً للأوقية وارتفع البلاتين 4. 1 في المئة إلى 42. 1083 دولاراً وصعد البلاديوم 1.0 في المئة إلى 78. 2451 دولاراً

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